Drei Menschen bei Brand in Oberbayern verletzt

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Oberbayern sind drei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am Freitagnachmittag im Keller des Hauses in Traunreut (Landkreis Traunstein) aus.

Starker Rauch im Treppenhaus habe die Flucht der über 20 Bewohner erschwert, die Feuerwehr rettete einige Menschen mittels Drehleiter aus ihren Wohnungen. Außerdem öffneten die Einsatzkräfte laut Polizei gewaltsam einige Wohnungen, um sicherzugehen, dass sich niemand mehr im Haus befand. Drei Menschen hätten leichte Rauchvergiftungen erlitten. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar, die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

