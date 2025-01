Drei Männer nach Streit mit Verletzen in U-Haft

Zwei Männer verletzen einen dritten im Gesicht. Der Geschädigte wird im Krankenhaus behandelt - und rächt sich danach an seinem Peiniger.

Gleich zweimal an einem Tag sind zwei junge Männer in Coburg aneinander geraten und handgreiflich geworden. Beide haben sich am Dienstag jeweils mit Hilfe von Komplizen Verletzungen zugefügt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Ausgangspunkt soll ein Streit zwischen einem 23-Jährigen und einem 25-Jährigen gewesen sein, der eskalierte. Der Ältere soll den Jüngeren - mit Unterstützung eines 22-jährigen Komplizen - im Gesicht verletzt haben. Der Geschädigte kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Nach der Behandlung soll er laut Polizeiangaben zusammen mit zwei Bekannten, einem 21-Jährigen und einem 16-Jährigen, den 25-Jährigen angegriffen haben, der ihm zuvor die Gesichtsverletzung zugefügt hatte. Der 16-Jährige soll dabei unter anderem Tierabwehrspray eingesetzt haben. Der 25-Jährige flüchtete mit leichten Verletzungen in ein Geschäft und verständigte die Polizei. Alle vier Beteiligten wurden daraufhin vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen dauern an. Die drei Tatverdächtigen im Alter von 23, 21 und 16 Jahren, die die zweite Auseinandersetzung angestoßen haben sollen, sitzen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aktuell in Untersuchungshaft. Der 25-Jährige wurde nach der richterlichen Vernehmung wieder auf freien Fuß gesetzt. Er und sein 22-jähriger Komplize müssen sich wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung strafrechtlich verantworten.

