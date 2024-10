In Essen schweben drei Kinder mit einer Pilzvergiftung in Lebensgefahr. Sie sind nach dem Verzehr von Knollenblätterpilzen dringend auf eine Spenderleber angewiesen. Ein Experte verrät, warum Kinder erst gar keine Schwammerl essen sollten, wie man sich vor einer Pilzvergiftung schützen kann und was im Notfall zu tun ist.