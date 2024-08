Drei Jugendliche landen nach Drogenkonsum im Krankenhaus

Ecstasy-Pillen - In Mittelfranken sind drei Jugendliche aufgrund von Mischkonsum in ein Krankenhaus gekommen. (Symbolbild) - Foto: Jens Büttner/dpa

Beim Mischkonsum von Drogen ergeben sich aus der Wechselwirkung der Substanzen oft unvorhersehbare und gefährliche Folgen. Für drei Jugendliche endet deshalb ein Abend im Krankenhaus.

Drei Jugendliche sind nach dem gemeinsamen Konsum von Drogen auf einem Spielplatz in Ansbach ins Krankenhaus gebracht worden. Zwei Mädchen im Alter von 16 Jahren und ein 17-Jähriger hatten am späten Mittwochabend mutmaßlich verschiedene Drogen gleichzeitig konsumiert, woraufhin es zu einer Mischintoxikation kam, wie die Polizei mitteilte. Sie gerieten in einen kritischen Gesundheitszustand, konnten sich nicht mehr bewegen und waren nur noch bedingt ansprechbar. Ein 15-Jähriger, der wie zwei weitere Jugendliche mit den drei Konsumierenden am Spielplatz war, wählte daraufhin den Notruf.

Als die Beamten den Spielplatz mit einem Polizeihund absuchten, fanden die Einsatzkräfte mehrere Druckverschlusstütchen mit Marihuana, Codein-Tropfen, Ecstasy-Tabletten und ein betäubungsmittelhaltiges Arzneimittel in einer Hecke. Es sei zu befürchten, dass die drei Jugendlichen all diese Betäubungsmittel konsumiert hätten, teilte die Polizei weiter mit. Gegen sie wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittel- und Arzneimittelgesetz eingeleitet.

© dpa-infocom, dpa:240815-930-203971/1