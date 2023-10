Drei Frauen schlagen Grapscher in die Flucht

Drei Frauen sind in Regensburg von vier Männern gegen ihren Willen geküsst, begrapscht und geschlagen worden. Als sich die Frauen wehrten, flüchteten die Männer, teilte die Polizei am Samstag mit. Demnach warteten die drei Frauen nach einer Feier in der Nacht auf Samstag an einer Bushaltestelle, als sie von den Männern angesprochen und dann angegangen wurden.

Alarmierte Beamte fanden zwei der flüchtigen Tatverdächtigen wenig später und nahmen sie in Gewahrsam. Die Frauen wurden körperlich leicht verletzt. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen sexueller Belästigung sowie gefährlicher Körperverletzung ein.

© dpa-infocom, dpa:231028-99-735135/2