Drei Feuer nachts in Nürnberg - Verdacht auf Brandstiftung

Einsatz der Feuerwehr - In Nürnberg muss die Feuerwehr in der Nacht mehrfach ausrücken. Steckt Brandstiftung hinter den Vorfällen? (Symbolbild) - Foto: Paul Zinken/dpa

Es beginnt mit einem Kinderwagen, am Ende steht eine Hausfassade in Flammen: In Nürnberg brennt es nachts dreimal - innerhalb kurzer Zeit und in kleiner Entfernung. Die Polizei hat einen Verdacht.

In der Nacht hat es im Westen Nürnbergs dreimal gebrannt - mit einem geschätzten Gesamtschaden von rund 130.000 Euro. Nach Angaben eines Polizeisprechers ereigneten sich die drei Brände in einem Umkreis von etwa 500 Metern und innerhalb von drei Stunden. Ein Verdacht auf Brandstiftung liege da nahe; die Ursache der Feuer sei aber noch unklar. Eine Polizistin wurde bei dem Einsatz mit einer Rauchvergiftung leicht verletzt.

Erst begann laut Sprecher ein Kinderwagen zu brennen, dann brach ein Carport mit zwei Autos in Flammen aus. Das dritte Feuer war an einer Hausfassade. Am Kinderwagen entstand ein Schaden von etwa 500 Euro, am Carport und den Autos etwa 80.000 Euro und an der Hausfassade rund 50.000 Euro. Die Feuerwehr war für mehrere Stunden im Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.

