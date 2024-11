Drei Festnahmen nach Fund von Drogen-Koffer auf Spielplatz

Wegen Cannabis-Legalisierung: Dutzende Häftlinge in NRW entlassen - Drei Männer sind nach dem Fund etlicher Drogen in Untersuchungshaft gekommen. (Symbolbild) - Foto: Christophe Gateau/dpa

Ein schwarzer Koffer voll mit Rauschgift wird von Kindern entdeckt. Ein Jahr später nimmt die Polizei drei Männer fest. Sie müssen in Untersuchungshaft.

Nach dem Fund eines Drogenkoffers auf einem Spielplatz im März 2023 sind nun neun Objekte in und um Rain (Landkreis Donau-Ries) durchsucht worden. Zwei 19-Jährige und ein 23-Jähriger seien dabei festgenommen worden, teilte die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft mit. Zudem wurde bei den Durchsuchungen am vergangenen Mittwoch Bargeld sowie eine „größere Menge“ an Drogen gefunden. Darunter waren Amphetamin, Marihuana, Haschisch, Kokain und Ecstasy-Tabletten. Eine genaue Menge veröffentlichten die Ermittler nicht.

Die drei Verdächtigen kamen wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft. Zurückzuführen sind die Ermittlungen auf den Fund eines Koffers mit Rauschgift im März 2023. Kinder hatten das schwarze Gepäckstück damals auf einem Spielplatz in Rain entdeckt.

