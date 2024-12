„Dreckiger Sieg“ verstärkt Augsburger Pokal-Zuversicht

Nur Borussia Dortmund hat in der Bundesliga mehr Punkte zu Hause geholt als der FC Augsburg. Der freut sich über einen wichtigen Sieg - und steckt seine Pokal-Strategie ab.

Der FC Augsburg strebt mit dem Schwung eines wichtigen Bundesliga-Sieges einen Meilenstein im Pokal an. Den in den vergangenen Jahren immer wieder früh gescheiterten Schwaben winkt das erste Viertelfinale seit der Saison 2018/19. „Es ist Pokalspiel, das eigene Gesetze hat und wir werden alles daran setzen, dass wir eine Runde weiterkommen“, sagte Sportdirektor Marinko Jurendic nach dem 1:0 gegen den VfL Bochum. Gegner am Mittwoch im DFB-Pokal ist auswärts der Zweitligist Karlsruher SC.

Gegen Bochum sicherte Phillip Tietz per Foulelfmeter den Sieg. „Es war ein dreckiger, aber unheimlich wichtiger Sieg und wir haben unsere Heimbilanz weiter ausgebaut“, sagte Tietz. „Jetzt gehen wir positiv in eine kurze Woche und möchten natürlich im Pokal weiterkommen und auch auswärts punkten.“

Vorfreude auf „geiles Stadion“

Auswärts glückte dem FC Augsburg in dieser Bundesliga-Saison noch kein Sieg. Im DFB-Pokal gelang in Runde eins ein Erfolg bei den Amateuren von Viktoria Berlin. Karlsruhe dürfte am Mittwoch ein ungleich härterer Prüfstein sein. „Da wartet ein Brocken auf uns, muss man schon sagen. Geiles Stadion“, sagte Tietz. Aber klar gehe man als Favorit in das Spiel, „das wissen wir auch, und dass wir halt auch weiterkommen wollen.“

Die Augsburger demonstrieren am Samstag in einem kampfbetonten und an Highlights sehr überschaubarem Bundesliga-Match ihr Heimstärke. „Jetzt gilt es weiterzuarbeiten, um auch auswärts Punkte zu holen – am besten direkt in der anstehenden Englischen Woche“, sagte FCA-Profi Marius Wolf.

