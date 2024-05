Dramatischer Unfall in Passau am Pfingstsamstag: 73-jährige Frau im Krankenhaus gestorben

Ein 73 jahre alte Frau ist nach einem Unfall in Passau gestorben. − Symbolbild: Hendrik Schmidt/dpa

Ein tragischer Unfall hatte sich am Vormittag des Pfingstsamstags im Passauer Ortsteil Patriching ereignet. Ein geparktes Auto war ins Rollen geraten und hatte eine 73-jährige Frau erfasst. Die Frau starb wenige Tage später im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen.









Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Samstagvormittag. Die 73-jährige Frau hatte zunächst ihr Auto geparkt. Als sie hinter das Fahrzeug ging, rollte der Wagen weg.



Die 73-Jährige wurde vom Heck des Autos erfasst und mitgeschleift. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb sie wenige Tage nach dem Unfall, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

− bli