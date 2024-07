Drama um Triathlon-Star Lange: Frühes Aus in Roth

Er hat schwere Schmerzen. Es geht nicht weiter. Wohl eine Rippenverletzung vom Schwimmen zwingt Triathlon-Star Patrick Lange zur bitteren frühen Aufgabe in Roth.

Patrick Lange hat bei der Challenge Roth früh verletzt aufgeben müssen. Nach nicht mal 20 Kilometern am Sonntag auf dem Rad bog der deutsche Profi-Triathlet links von der Strecke ab und rollte mit seinem Rad hinter den Rückholwagen. Lange nahm den Helm ab, legte sich auf den Boden und weinte vor Schmerzen.

„Er hat gesagt, 'ich kann nicht atmen'“, berichtete Rennleiter Felix Walchshöfer zuvor bereits beim Bayerischen Rundfunk. „Er hat wohl einen Tritt bekommen beim Schwimmen.“ Lange selbst vermute, dass er sich eine Rippe gebrochen habe.

Schmerzen sind Lange anzusehen

Schon in der ersten Wechselzone hatte der 37 Jahre alte zweimalige Ironman-Weltmeister aus Hessen große Probleme gehabt. Er war mit einem größeren Abstand als erwartet aus dem Wasser gekommen und hielt sich die Hände an den unteren Rippenbogen.

Immer wieder hockte sich Lange hin, die Schmerzen waren dem Roth-Sieger von 2021 deutlich anzusehen nach den 3,8 Kilometern Schwimmen im Main-Donau-Kanal. Lange stieg dennoch aufs Rad, die Schmerzen waren aber zu groß, er hatte Mühe, sich in der Aero-Position zu halten, griff sich immer wieder an die Rippen und schüttelte mit dem Kopf, ehe er früh auf der 180 Kilometer langen Radstrecke passen musste.

Seine große Laufstärke beim abschließenden Marathon konnte er nicht mehr ausspielen, er hatte sich eine Zeit von unter 2:30 Stunden für die 42,2 Kilometer zum Ziel gesetzt.

2019 hatte Lange nach seinen zwei Titeltriumphen in Hawaii wegen gesundheitlicher Probleme auch auf der Radstrecke aufgeben müssen. Inwiefern das Verletzungs-Aus in Roth Einfluss auf seine Vorbereitung und das WM-Rennen in Hawaii im Oktober hat, bleibt abzuwarten.

© dpa-infocom, dpa:240707-930-166256/1