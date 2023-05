Drag Queen Vicky Voyage weist Kritik an Lesung für Kinder zurück

Unter dem Motto „Wir lesen euch die Welt, wie sie euch gefällt“ wird zu der Lesung für Kinder ab vier Jahren neben Vicky Voyage der Drag King Eric BigClit erwartet. −Symbolbild: Ursula Hildebrand

Die Drag Queen Vicky Voyage hält den Vorwurf der Frühsexualisierung durch ihren geplanten Auftritt bei einer Lesung für Kinder einer Münchner Stadtteilbibliothek für ungerechtfertigt.









„Hätten diese Menschen die Informationen zur Veranstaltung sorgfältig gelesen wüssten sie, dass es sich um ein kindergerechtes Programm handelt“, sagte die Künstlerin der Deutschen Presse-Agentur in München am Dienstag. Sie wolle Kinder für Bücher begeistern und ihnen verschiedene Lebensweisen und Blickwinkel nahebringen. Unterstützung bekam sie von der prominenten Drag Queen Olivia Jones, die selbst oft vor Kindern liest: „Etwas mehr Unaufgeregtheit und weniger Populismus würde der Diskussion sicher gut tun“.





Lesung für Kinder ab vier Jahren





Unter dem Motto „Wir lesen euch die Welt, wie sie euch gefällt“ wird zu der Lesung für Kinder ab vier Jahren neben Vicky Voyage der Drag King Eric BigClit erwartet. Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger sah darin „Kindswohlgefährdung und einen Fall fürs Jugendamt“, wie am Wochenende in der „Bild“-Zeitung zu lesen war.



Auch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) äußerte sich kritisch, fände ein Verbot der Lesung aber „reichlich überzogen“. Die Teilnahme an der Veranstaltung sei freiwillig. Zudem habe er kein Problem mit Drag Queens. Er stehe „auch weiterhin stabil an der Seite der gesamten queeren Szene“, betonte Reiter.





Kein Wagen mehr auf dem Christopher Street Day in München





Die CSU-Fraktion in München stört sich vor allem am Namen „BigClit“, zu deutsch so viel wie Große Klitoris. Dieser Name sei sexualisiert, urteilte die Fraktion, die wegen ihrer Kritik am Christopher Street Day in München nicht mehr bei der Parade mit einem eigenen Wagen dabei sein darf. Voraussetzung für eine Teilnahme sei der glaubhafte und konsequente Einsatz für gleiche Rechte und gesellschaftliche Akzeptanz aller queeren Menschen, so die Veranstalter. Bei der CSU stößt das auf Unverständnis: „Wer Vielfalt feiert, muss auch vielfältige Meinungen akzeptieren“.

