Dortmunds Terzic: Als Tabellenführer nach Hause fliegen

Cheftrainer Edin Terzic von Borussia Dortmund geht mit viel Optimismus in das vorentscheidende Spiel um die Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga. «Wir wissen natürlich, dass wir nächste Woche die Saison auf Platz zwei abschließen können, aber wir wollen sie auf Platz eins beenden», sagte Terzic am Sonntag kurz vor dem Anpfiff der Begegnung beim FC Augsburg bei DAZN: «Es geht jetzt um das Wollen, und dass wir es in der eigenen Hand haben, heute als Tabellenführer nach Hause zu fliegen. Das ist das, was wir auf dem Platz zeigen wollen.»

Die 1:3-Niederlage von Tabellenführer Bayern München gegen RB Leipzig am Samstag hatte keine Auswirkungen auf die Spielvorbereitung des BVB. «Wir haben fast die komplette zweite Halbzeit beim Abendessen verfolgt und wir haben natürlich mitbekommen, welches Ergebnis es da gab», sagte der 40 Jahre alte Terzic: «Trotzdem wissen wir auch um die Schwere der Aufgabe, die hier auf uns wartet. Natürlich haben wir das alles wahrgenommen, aber es bringt uns nichts, wenn wir uns nicht um unsere eigenen Aufgaben kümmern.»

Wichtig sei es, an den verbleibenden beiden Spieltagen «klar» zu bleiben, und sich «nicht von den Emotionen lenken» zu lassen, sagte Terzic: «Es gibt Gründe, warum wir da oben stehen. Wir stehen da oben, weil wir 67 Punkte geholt haben. Und die hat uns keiner geschenkt, die haben wir uns hart erarbeitet.» Vor der Begegnung in Augsburg lagen die Bayern mit 68 Zählern einen Punkt vor Dortmund.

