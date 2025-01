Doppelpacker Goretzka führt Bayern zur Neun-Punkte-Woche

Leon Goretzka hat in München eigentlich schon länger keine Zukunft mehr. So heißt es zumindest. Beim Heimsieg gegen Wolfsburg ist der ausgemusterte Nationalspieler der Mann des Spiels.

Der FC Bayern bleibt im neuen Jahr im Erfolgsmodus - und das dank eines Mannes, der in München eigentlich schon länger keine Zukunft mehr haben soll. Leon Goretzka führte den Hinrunden-Primus als Doppeltorschütze zum 3:2 (2:1) gegen Bayerns Lieblings-Heimgegner VfL Wolfsburg. Mit dem am Ende noch etwas wackligen Sieg rundeten die Münchner eine perfekte Neun-Punkte-Woche in der Fußball-Bundesliga ab - und bleiben auf Meisterkurs.

Goretzka traf erst mit dem rechten Fuß (20.) und später mit dem Kopf (62.). Dazu war Michael Olise erfolgreich (39.). Der auffällige Franzose zirkelte außerdem den Freistoß zum 3:1 maßgenau auf Goretzkas Stirn. Ein weiterer Treffer von Joshua Kimmich mit Kopf, Schulter und womöglich auch dem Oberarm wurde vom Video-Assistenten nach langer Überprüfung kassiert (45.+5).

Die Wolfsburger, die auch im 28. Versuch in München sieglos blieben, leisteten zwar Gegenwehr, konnten den Münchner Tor-Express aber nicht durchgängig aufhalten. Offensiv trat Mohammed Amoura gleich zweimal in Erscheinung: Der Algerier traf zum 1:1 (25.) und verkürzte auf 2:3 (88.).

Sané trifft die Latte

Zu Spielbeginn sah es so aus, als könnten die Bayern nahtlos an das 5:0 gegen die TSG Hoffenheim anknüpfen. Leroy Sané, zweifacher Torschütze am Mittwochabend, legte sofort mit einem Lattenschuss los (3.). Und Harry Kane scheiterte an VfL-Torwart Kamil Grabara (4.). Doch danach agierten die Bayern gegen kompakt verteidigenden Wolfsburger zeitweise technisch unsauber.

Bayerns Jungstar Jamal Musiala saß bis zur 75. Minute zunächst erneut auf der Bank. „Er hatte einfach keine Vorbereitung, es geht nicht von Anfang an“, erklärte Trainer Vincent Kompany vor dem Anpfiff. Die Marschroute beim Nationalspieler laute nach einer Erkrankung zum Jahresbeginn: „Kein Risiko.“

Ein Mann, der eigentlich keine Perspektive mehr in München hat, nutzt derweil die Gegenwart, in der er wieder regelmäßiger auf dem Platz steht. Goretzka war der Wegbereiter des Bayern-Sieges mit seinen Saisontoren zwei und drei.

Auf Zuspiel von Kimmich hatte der 29-Jährige viel freien Raum vor sich, zog energisch mit dem Ball am Fuß los und traf mit einem platzierten Flachschuss. Energisch jubelte er im Anschluss vor der Fankurve. Das Kopfballtor krönte seine starke Leistung.

Eine defensive Nachlässigkeit nach einem Wolfsburger Freistoß führte zwar zum raschen Wolfsburger 1:1-Ausgleich, aber nicht zu einer Wende im Spiel. Der auf Musialas Position aufgebotene Franzose Olise schoss beim 2:1 durch die Beine von VfL-Verteidiger Denis Vavro; Torwart Grabara reagierte unglücklich. Nachdem die Bayern einige Top-Chancen ausgelassen hatten, wurde es durch den zweiten Amoura-Treffer in der Schlussphase sogar noch mal spannend.

© dpa-infocom, dpa:250118-930-348338/1