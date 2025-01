Doppelpack Tzimas: Nürnberg gewinnt Test gegen Ingolstadt

Der 1. FC Nürnberg stimmt sich gegen Ingolstadt auf die Rückrunde ein. Ein Hoffnungsträger zeigt gleich wieder seine Klasse.

Der 1. FC Nürnberg hat vor dem Rückrundenstart in der 2. Fußball-Bundesliga ein Testspiel gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Miroslav Klose siegte in der ersten von zwei Partien gegen den FC Ingolstadt mit 2:1 (2:0). Hoffnungsträger Stefanos Tzimas sorgte mit einem Doppelpack für den „Club“-Erfolg. Benjamin Kanuric verkürzte im Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit für den FCI.

„Wir wollen möglichst viele Spieler über eine ordentliche Zeit auf dem Platz sehen, damit sich möglichst alle noch einmal wichtige Spielpraxis holen können“, hatte Klose vor dem Testspiel-Doppelpack gesagt.

„Darüber hinaus wollen wir natürlich die erarbeiteten Inhalte aus den vergangenen zwei Wochen umsetzen, um mit einem guten Gefühl in die Vorbereitung auf den KSC zu starten“, sagte Kose. Am kommenden Sonntag startet der FCN gegen Spitzenteam Karlsruher SC in die Rückrunde.

