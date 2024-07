Doppelpack bei Olympia-Test: Bayern-Neuzugang Olise in Form

Michael Olise - Für Bayern-Neuzugang Olise steht nun Olympia statt Saisonvorbereitung mit den Bayern an. (Archivbild) - Foto: Zac Goodwin/PA Wire/dpa

Er soll die Bayern-Offensive künftig voranbringen. In der Vorbereitung auf Olympia zeigt Michael Olise bereits, warum.

Bayerns Neuzugang Michael Olise ist zwei Wochen vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris in guter Form. Der 22 Jahre alte Stürmer erzielte beim 7:0 im Vorbereitungsspiel der Franzosen gegen die Dominikanische Republik in Toulon zwei Tore. Olise, der für kolportiert rund 60 Millionen Euro von Crystal Palace zum deutschen Rekordmeister aus München wechselt, ist einer von fünf Bundesliga-Akteuren im Team von Auswahltrainer Thierry Henry. Weitere Teile der Bundesliga-Vorbereitung wird Olise wegen des olympischen Turniers verpassen.

„Michael Olise ist ein Unterschiedsspieler, der mit seiner Spielweise großes Interesse geweckt hat. Wir wollen neue Impulse in unserer Mannschaft, neue Energie, neue Ideen – dafür stehen Spieler wie Michael Olise“, sagte Sportvorstand Max Eberl bei der Verpflichtung, die der FC Bayern am vergangenen Sonntag finalisiert hatte.

© dpa-infocom, dpa:240712-930-171578/1