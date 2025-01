Doppelhaushälfte abgebrannt - vier Menschen verletzt

Ein Haus in Oberbayern steht in Flammen. Hier wohnt eine vierköpfige Familie.

Eine Doppelhaushälfte einer vierköpfigen Familie in Oberbayern hat in der Nacht gebrannt. Die Familie wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Der Vollbrand in Vaterstetten (Landkreis Ebersberg) ist inzwischen gelöscht. Die Feuerwehr ist noch vor Ort. Sie stellt sicher, dass das Feuer nicht wieder aufflammt. Die Polizei geht von einem Schaden von 800.000 Euro aus. Wieso das Feuer ausgebrochen ist, ist bisher noch unklar.

