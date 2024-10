Im Januar hat der sogenannte Doppelgängerinnen-Mordprozess am Landgericht Ingolstadt begonnen, nun ist die Beweisaufnahme ist so gut wie abgeschlossen, diverse Gutachter und ungefähr 120 Zeugen haben ausgesagt. Warum Khadidja O. umgebracht worden ist, erscheint jedoch weiter rätselhaft. An diesem Dienstag beginnen die Plädoyers – und nach der Beweisaufnahme zeichnen sich drei mögliche Szenarien ab. Eine Analyse.