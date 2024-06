Der Scheitelpunkt an der Donau in Niederbayern steht noch aus. Am Montag war bereits zu erahnen, was auf den Bezirk zukommen könnte. − Foto: Hanusch

Während das Hochwasser am Wochenende in Oberbayern zwei Tote gefordert und weitreichende Flächen überschwemmt hat, steht der Scheitelpunkt an der Donau in Niederbayern noch aus. Am Montag war bereits zu erahnen, was auf den Bezirk zukommen könnte.



