Donald-Duck-Comic spielt auf Nürnberger Christkindlesmarkt

Der weltberühmte Nürnberger Christkindlesmarkt hat eine lange Tradition. Jetzt wird er zur Kulisse für einen Comic. Das Christkind muss allerdings keine Konkurrenz fürchten.

Der weltberühmte Nürnberger Christkindlesmarkt bekommt Besuch von Donald Duck und seiner Familie - zumindest im Comic. Die Geschichte erscheint nach Angaben des Egmont Verlags am Freitag (22. November) im neuen Micky Maus Magazin. Darin soll Dagobert Duck als Juror den schönsten Stand mit dem Preis „Der goldene Zwetschgermoh“ auszeichnen - eine Tradition, die es auf dem echten Christkindlesmarkt seit vielen Jahren gibt.

Der Nürnberger Christkindlesmarkt zählt zu den ältesten Weihnachtsmärkten in Deutschland und lockt nach Angaben der Stadt regelmäßig mehr als zwei Millionen Gäste an. „Es freut uns sehr, dass der Nürnberger Christkindlesmarkt die Hauptrolle im neuen Micky Maus Magazin bekommen hat“, hieß es vom zuständigen Marktamt. Dadurch erschließe sich der Zauber des Marktes auch für jüngere Generation. Der Markt öffnet am 29. November.

Über den Christkindlesmarkt gibt es demnach bereits diverse Bücher. Im vergangenen Jahr wurde er außerdem zur Kulisse für die Weihnachtssendung der Komiker Volker Heißmann und Martin Rassau. Dass Dagobert Duck und andere Comicfiguren neben dem Christkind auf dem diesjährigen Christkindlesmarkt unterwegs sein werden, ist laut dem Marktamt allerdings nicht geplant.

