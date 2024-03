Am Anfang steht ein Sportunfall: 2006 verletzt Dominik Müller sich an der linken Hand. Es folgen 18 Jahre voller Schmerzen und 17 Operationen. Nachdem 2015 das komplexe regionale Schmerzsyndrom diagnostiziert wird, entscheidet sich der Passauer 2023, die Hand amputieren zu lassen. Mit einer hochkomplexen Prothese geht er nun in eine „neues Leben“.