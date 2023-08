Dokumentarfilm „Wer hat Angst vor Braunau?“ feiert vor Hitlers Geburtshaus Premiere

Warum noch nie jemand einen Film über Braunau, den Geburtsort Hitlers und sein sich dort befindendes Geburtshaus gemacht hat, diese Frage beschäftigte Regisseur Günter Schwaiger, als er vor fünf Jahren mit den Arbeiten für seinen Dokumentarfilm begann. Dafür begleitete er die Braunauer, verfolgte die Entwicklungen hinsichtlich der Nutzung des Geburtshauses und ließ dabei auch in seine persönliche Familiengeschichte blicken. Sein Film „Wer hat Angst vor Braunau? Ein Haus und die Vergangenheit in uns“ feierte nun am Dienstagabend Premiere – und zwar direkt vor dem Geburtshaus Hitlers. „Ein historisches Ereignis“, betonte Schwaiger, der sich sichtlich freute, dass trotz des anhaltenden Regens um die 100 Besucher gekommen waren.