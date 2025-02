DOK.fest-Leiter wird Präsident der Münchner Filmhochschule

DOK.fest München - Pressekonferenz - Daniel Sponsel wird im Oktober Präsident der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) in München. - Foto: Felix Hörhager/dpa

An der Hochschule für Fernsehen und Film haben viele studiert, die später berühmt wurden. Etwa der Filmproduzent Bernd Eichinger. Nun gibt es einen Wechsel an der Spitze der HFF.

Daniel Sponsel, Leiter des renommierten Internationalen Dokumentarfilmfestivals DOK.fest, wird neuer Präsident der Hochschule für Fernsehen und Film in München. Kunstminister Markus Blume (CSU) lobte die fachliche Expertise und die Ausdauer des 1964 geborenen Hamburgers. Er habe das DOK.fest mit Leidenschaft und Biss zu einer international bedeutenden Plattform gemacht. „Unter seiner Leitung jagt das Festival von einem Publikumsrekord zum nächsten“, sagte Blume.

Sponsel übernimmt das Amt hauptberuflich zum 1. Oktober von Bettina Reitz. Auf seinen neuen Posten freut sich der Regisseur, Autor und Kameramann sehr, auch weil er einst selbst an der HFF studierte. An der Spitze des DOK.festes stand er seit 2009. Die diesjährige Ausgabe vom 7. bis 25. Mai werde er vor seinem Wechsel an die HFF noch leiten, teilte das Festival mit. Wer ihm dort nachfolgt, ist noch nicht bekannt.

Hochschule mit prominenten Namen

An der Hochschule für Fernsehen und Film München gibt es rund 350 Studierende. Angeboten werden Fächer wie Regie, Dokumentarfilm oder Produktion. Viele prominente Filmschaffende haben hier seit der Gründung 1966 ihr Handwerk gelernt, etwa die Oscarpreisträger Caroline Link und Florian Henckel von Donnersmarck oder der 2011 gestorbene Filmproduzent Bernd Eichinger. Nach ihm ist auch der Platz an der HFF benannt, deren Adresse Bernd-Eichinger-Platz 1 lautet.

