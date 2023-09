Neue Spur im Mordfall Christa Mirthes: 10.000 Euro Belohnung für Hinweise

Die Leiche von Christa Mirthes wurde wohl in der Klosterstraße abgelegt. − Foto: PP Oberpfalz

Es ist wohl die letzte Chance, die die Ermittler der Amberger Kripo noch haben: Der seit 1978 ungeklärte Mord an der damals 15-jährigen Christa Mirthes aus Schwandorf wird noch einmal neu aufgerollt. Die Ermittler suchen nun Zeugen und haben eine Belohnung für Hinweise ausgelobt.









Es ist der dritte und wohl auch letzte Versuch, die Ermittlungen noch einmal intensiv in alle Richtungen zu führen und den Täter zu finden. Denn 45 Jahre nach der Tat gibt es immer weniger Zeugen. Die Zeit drängt, sagt der leitende Ermittler. Vielleicht ist auch der Mörder von Christa Mirthes längst tot. Ausschließen können das die Ermittler nicht. „Selbst wenn der Beschuldigte schon verstorben wäre, wollen wir das trotzdem noch klären. Auch für die Angehörigen des Mädchens.“



Die Ermittler bitten deshalb die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Antworten auf folgende Fragen geben kann, wird gebeten, sich unter 09621/890-2040 mit der Kriminalpolizei Amberg in Verbindung zu setzen.



- Wer kann Hinweise zum Täter beziehungsweise zu möglichen Mittätern machen?

- Wer hat zwischen 30.04.1978 und 15.05.1978 auffällige Beobachtungen in der Klosterstraße 30 in Schwandorf (Fahrzeuge/Personen) gemacht?

- Wo hat sich Christa Mirthes zwischen 18.01.1978 und 30.04.1978 aufgehalten?

- Wer gewährte der 15-jährigen Christa Mirthes, die seit 17.01.1978 von zu Hause abgängig war, Zuflucht?





10.000 Euro Belohnung





Für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung oder Überführung des Täters führen, hat das Bayerische Landeskriminalamt eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgelobt. Es spielt dabei keine Rolle, ob der Täter bereits verstorben ist.

− red