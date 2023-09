DNA-Abgleich bringt Gewissheit: Kinderleiche in der Donau ist nicht vermisster Ben

Nicht Ben: Ein DNA-Abgleich ergab, dass es sich bei dem vermissten Ben (r.) nicht um die in der Donau entdeckte Kinderleiche handelt. Fotos: Polizeipräsidium Oberbayern-Nord,dpa/South Yorkshire Police, afp

Ein DNA-Abgleich brachte Gewissheit: Die Kinderleiche, die im Mai 2022 bei Vohburg entdeckt worden war, ist nicht der seit 1991 vermisste, aus England stammende Ben. Das bestätigte am Mittwoch der Leiter der Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberbayern-Nord, Reinhard Kolb, auf Anfrage der Mediengruppe Bayern.









Lesen Sie dazu auch: Leiche trieb bei Ingolstadt in der Donau - Schicksal des toten Buben bleibt ein Rätsel



Die Mutter des Buben, die sich nach einen Aufruf der Internationalen Polizeibehörde Interpol gemeldet hatte, werde informiert.





Über 30 Hinweise eingegangen

Wie berichtet, waren nach dem Interpol-Aufruf über 30 Hinweise bei der Polizei eingegangen – darunter auch der Vermisstenfall Ben aus England. Im Alter von 21 Monaten war der Junge bei einem Urlaub auf der griechischen Insel Kos verschwunden. Die Mutter war über ein soziales Netzwerk auf den Interpol-Aufruf aufmerksam gemacht worden und hatte auf dem Bild der Gesichtsrekonstruktion des toten Buben aus der Donau Ähnlichkeiten zu ihrem vermissten Ben gesehen.



Fünf Jahre nach dem Verschwinden des englischen Buben hatte eine Spur nach Deutschland geführt. Ben wäre damals etwa genau so alt gewesen wie das ermittelte Alter des Buben aus der Donau.





Suche nach Identität der Kinderleiche geht weiter

Die Mutter Bens dürfte erleichtert sein, dass es für den Vermisstenfall ihres Sohnes möglicherweise doch noch Hoffnung gibt. Die Suche nach der Identität der Kinderleiche in der Donau geht unterdessen weiter. Die Leiche war beim Auffinden so stark verwest gewesen, dass erst eine Obduktion in der Rechtsmedizin München ergeben hatte, dass es sich um menschliche Überreste und nicht um tierische handelt.



Lesen Sie dazu auch: Zahlreiche Hinweise zu Kinderleiche in der Donau: Kripo sucht die Nadel im Heuhaufen



Einen konkreten Hinweis gibt es laut Polizeisprecher Kolb derzeit nicht. Die Polizei geht aber davon aus, dass der Bub nicht deutsch ist oder zumindest eine Zeit lang woanders gelebt hat. „Jedem Hinweis wird mit Ernsthaftigkeit nachgegangen“, so Kolb weiter. Dies werde einige Zeit in Anspruch nehmen.