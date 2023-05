Diesel verunreinigt Bach: Ermittlungen gegen Landwirt

Polizei - Ein Schild mit der Aufschrift «Polizei» hängt an einem Polizeipräsidium. - Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Beim Betanken eines Traktors ist auf einem Anwesen im Landkreis Ansbach Diesel in einen nahegelegenen Bach geflossen. Ein 66-Jähriger habe offensichtlich vergessen, die Pumpe der Zapfanlage auszuschalten, zudem sei der dazugehörige Schlauch der Anlage geplatzt, teilte die Polizei in Ansbach am Sonntag mit. Über die Kanalisation sei der Kraftstoff dann in den Sulzbach gelangt. Die Feuerwehr errichtete den Angaben zufolge Ölsperren. Gegen den 66-Jährigen aus Birkach wurde nach Auskunft der Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Gewässerverunreinigung eingeleitet.

