Diese Babys kamen an Silvester und Neujahr in der Region zur Welt

Vier Babys zum Jahreswechsel in den Rottal-Kliniken in Eggenfelden: (von links) Frieda mit Mama Lisa-Ann Rieger, Charlie mit Mama Steffi Frischhut, Amalia mit Mama Zara Almaamori und Milena-Sophie mit Mama Chantal Hoffmann und Papa Jannik Teuschler freuten sich über Glückwünsche von (hinten v.l.) Hebamme Maria Ellinger, Oberarzt Dr. Klaus Christl, Pflegefachkraft Theresa Lindner und Ärztin Dr. Bijana Petrovic. − Foto: tz

Für manche Familien in der Region war der Jahreswechsel heuer etwas ganz Besonderes. Denn sie freuten sich über Nachwuchs an Silvester und Neujahr. Diese Babys wurden in der Region zum Jahreswechsel geboren.









Turbulent ging es in den Kreißsälen der Rottal-Inn Kliniken in Eggenfelden in der Silvesternacht zu: Gleich vier neue Erdenbürger kamen hier zur Welt, drei von ihnen vor, einer nach Mitternacht. „Das ganze Team hatte gut zu tun“, bestätigt Hebamme Maria Ellinger.



Lesen Sie dazu auch: An Heiligabend geboren: Diese „Christkindl“ verzaubern die Region



Auch am Klinikum Passau gab es ein Neujahrsbaby: Lea ist noch so winzig klein und zeigt doch bereits einen beachtlichen Willen. Für Passaus Neujahrsbaby, das am Montag um 2.04 Uhr im Klinikum das Licht der Welt erblickte, war ursprünglich der 24. Dezember als Geburtstermin errechnet worden.

− mgb