Dier in München: Bayern finalisieren ersten Winter-Transfer

Thomas Tuchel bekommt den ersten gewünschten Winterzugang. Harry Kanes langjähriger Tottenham-Kollege Eric Dier soll den Abwehr-Engpass lindern.

Der FC Bayern München steht unmittelbar vor der Verpflichtung des englischen Fußball-Profis Eric Dier vom Premier-League-Club Tottenham Hotspur. Der noch 29-Jährige soll als erster Winterzugang dazu beitragen, den personellen Engpass in der Defensive des deutschen Meisters zu verringern. „Er ist in der Stadt. Wir versuchen, den Deal zu finalisieren und eine weitere Alternative als Innenverteidiger zu kriegen“, sagte Trainer Thomas Tuchel am Donnerstag in der Pressekonferenz zum Bundesliga-Heimspiel der Bayern gegen die TSG Hoffenheim an diesem Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN).

Dier spielt seit 2014 für Tottenham, war dort und in der englischen Nationalmannschaft Teamkollege von Bayern-Torjäger Harry Kane. Er muss noch den Medizincheck in München absolvieren. Als Ablösesumme für den Abwehrspieler, der auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden könnte, waren unter fünf Millionen Euro im Gespräch. Als Vertragslaufzeit wurde ein Zeitraum bis mindestens 2025 gehandelt.

Tuchel mochte sich vor dem Abschluss des Transfers noch nicht konkreter zu Diers sportlichen Qualitäten und den Planungen mit dem Routinier äußern. „Wir fangen erst an zu planen, wenn der Spieler unterschrieben hat“, sagte der 50 Jahre alte Coach. Dier könne aber in der Abwehr beide Innenverteidiger-Positionen besetzen und auch in einer Dreierkette agieren.

„Wir kriegen auf jeden Fall Leon Goretzka für das Mittelfeld frei“, sagte Tuchel mit Blick auf den Nationalspieler, der zuletzt hinten aushelfen musste. Den Bayern fehlen in den ersten Wochen des Jahres Innenverteidiger Minjae Kim (Asien-Cup) und Noussair Mazraoui (Afrika-Cup) wegen Einsätzen für ihre Nationalteams.

Wie wertvoll Dier sein kann, wird sich noch zeigen müssen. Denn bei Tottenham war er zuletzt nur noch zweite Wahl und kommt in dieser Saison nur auf vier Einsätze in der Premier League.

