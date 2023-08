Diebstahl in Kirche: Täter hinterlässt drei Betonsteine

Blaulicht - Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. - Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Nach einem Diebstahl in einer oberfränkischen Kirche hat der Täter drei Betonsteine auf dem Altar hinterlassen. Der unbekannte Täter stahl ein Bronzekreuz und ein Antependium, teilte die Polizei am Montag mit. Ein Antependium ist ein hochwertiger bestickter Vorhang, der sich am Altar befindet. Der Wert der beiden Gegenstände aus der Kirche in Hallstadt (Landkreis Bamberg) ist zunächst noch unklar. Der Diebstahl soll zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen stattgefunden haben. Tagsüber ist die Kirche üblicherweise nicht verschlossen.

