Diebe haben aus einem Geschäft in Weißenburg mehrere Fahrräder im Wert von rund 100.000 Euro gestohlen. Die zunächst unbekannten Täter seien mit Gewalt in das Gebäude eingedrungen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zeugen bekamen den optischen Alarm am frühen Freitagmorgen mit und wählten den Notruf. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

