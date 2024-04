Einkaufswagen - Einkaufswagen stehen in einem Einkaufszentrum. - Foto: Armin Weigel/dpa

Unbekannte haben 25 Einkaufswägen im Wert von fast 4000 Euro vor einem Supermarkt in Fürth gestohlen. Wie die Diebe die Einkaufswagen abtransportierten, war laut Polizei zunächst nicht bekannt. Es sei von einem größeren logistischen Aufwand auszugehen, hieß es in einer Mitteilung von Dienstag. Die Tat ereignete sich demnach in der Nacht von Freitag auf Samstag vergangener Woche. Die Polizei sucht Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:240409-99-609864/3