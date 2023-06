Diebe klauen Zigaretten im Wert von 10.000 Euro

Blaulicht - Ein Streifenwagen der Polizei ist mit Blaulicht im Einsatz. - Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild

Zigaretten im Wert von rund 10.000 Euro haben Diebe bei einem Einbruch in ein Spirituosengeschäft in Unterfranken erbeutet. In der Nacht auf den Sonntag öffneten vier Unbekannte gewaltsam die Zugangstüre des Geschäfts in Kahl am Main (Landkreis Aschaffenburg), teilte die Polizei mit. Die Einbrecher begaben sich laut Polizei zielstrebig zu den Tabakwaren. Anschließend verließen die Unbekannten den Laden und flüchteten nach ersten Erkenntnissen der Polizei mit einem Fahrzeug. Eine Fahndung blieb ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei ermittelt.

