Die Wade: Kane muss raus - „Mit Problemen gespielt“

Harry Kane muss bei Bayerns 1:1 gegen Celtic zur Pause angeschlagen vom Platz. Eine Blessur aus dem Leverkusen-Spiel bremst den Torjäger. Wird er schnell wieder fit?

Der FC Bayern München sorgt sich um Torjäger Harry Kane. Der Engländer musste im Champions-League-Spiel des FC Bayern München gegen Celtic Glasgow zur Halbzeit ausgewechselt werden, wegen „Problemen mit der Wade“, wie er nach dem 1:1 berichtete. Die Blessur hatte sich Kane beim 0:0 im Bundesliga-Topspiel gegen Bayer Leverkusen zugezogen.

Ob er am kommenden Sonntag in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt wieder auflaufen könne, konnte Kane am Dienstagabend noch nicht abschätzen. Ähnlich äußerte sich Trainer Vincent Kompany: „Das werden wir sehen.“ Kane hatte vor dem Celtic-Spiel mit dem Training ausgesetzt.

„Harry hat mit Problemen gespielt“, sagte Sportvorstand Max Eberl. Er habe schon in der ersten Hälfte nicht richtig sprinten und antreten können. Kane hätte trotzdem beinahe das 1:0 erzielt, als er an die Latte schoss. „Hoffentlich reicht es bis Sonntag“, sagte Eberl zu einer schnellen Genesung von Kane.

