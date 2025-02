Die Sonne ist in Sicht: So wird das Wetter in Bayern am Wochenende

Das Wetter in Bayern bleibt auch in der zweiten Wochenhälfte nebelig und trüb. Doch am Wochenende ist für Ausflügler Sonne in Sicht – besonders in einer Region.









Die zweite Wochenhälfte bringt den Menschen in Bayern niedrige Temperaturen und viel Nebel. Am Wochenende können sich Ausflügler aber gebietsweise auf Sonnenschein freuen, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte.









Am Donnerstag und Freitag bleibt es den Angaben zufolge bei Höchstwerten von bis zu sechs Grad voraussichtlich meist bedeckt oder neblig trüb. Gebietsweise müsse mit Sprühregen oder leichtem Schneefall gerechnet werden. Der DWD warnt vor Glatteisgefahr. In den Alpen zeigt sich die Sonne den Angaben zufolge am Donnerstag nur kurz. Am Freitag lockere es im Bayerischen Wald und an den Alpen voraussichtlich zeitweise auf, hieß es.





Am Wochenende Sonne in Sicht





Am Wochenende können sich Ausflügler auf vereinzelte Sonnenstunden freuen. Am meisten Sonnenschein sei in höheren Lagen zu erwarten. Aber auch in Oberfranken, der Oberpfalz und Niederbayern könne es am Samstag tagsüber auflockern, bevor gegen Abend wieder Nebel aufzieht. Wo genau die besten Bedingungen für Zeit an der frischen Luft herrschen, lasse sich aber „bisher nicht sicher abschätzen“, sagte der DWD-Meteorologe.



Der Sonntag wird laut DWD dann voraussichtlich wieder wolkiger, vereinzelt bildet sich Hochnebel. Sonnige Abschnitte sind demnach vor allem an den Alpen und im Bayerischen Wald zu erwarten.

− dpa/lby