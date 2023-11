Die Situation in Sierra Leone - Kinder leiden an anhaltender Not und Hunger

Die Lage in Sierra Leone, an der Westküste Afrikas gelegen, ist geprägt von anhaltender Not und einer akuten Hungersituation.



Das Land zählt zu den ärmsten in Afrika mit einer der schwersten Ernährungssituationen weltweit. Die Ebola-Epidemie, die über 11.000 Menschenleben forderte, wurde zwar im März 2016 offiziell für beendet erklärt, hat jedoch die Situation weiter verschärft. Fast jeder vierte Einwohner Sierra Leones ist chronisch unterernährt.



In Sierra Leone stieg die Zahl der mangelernährten Kinder zuletzt, anstatt zu sinken. Besonders die Kinder aus den ärmeren Bevölkerungsgruppen sind von Hunger bedroht. Sie bekommen nicht nur wenig zu essen. Ihnen fehlt es vor allem an nährstoffreicher Nahrung. In der Folge sind sie häufig krank und für ihr Alter nicht ausreichend entwickelt.



