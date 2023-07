Die große Hitze ist vorbei: Jetzt ziehen Gewitter und Starkregen über Bayern

Der DWD warnt bis Mittwochmorgen vor schweren Unwettern im Freistaat. −Foto: dpa

Nach der starken Hitze der vergangenen Tage kann es zu Wochenbeginn zu schweren Gewittern und Starkregen in ganz Bayern kommen. Davor warnt der Deutsche Wetterdienst am Montag.









Bis Mittwochmorgen ziehen demnach immer wieder heftige Gewitter durch den Freistaat, einhergehend mit Starkregen. Örtlich seien zwischen 25 und 40 Liter pro Quadratmeter möglich. Lokal könne es auch zu starkem Hagel und und schweren Sturmböen sogar mit bis zu 90 Stundenkilometern kommen.



Bereits am frühen Vormittag zogen erste Gewitter von Westen heran, so etwa ins nördliche Oberbayern im Bereich der Landkreise Pfaffenhofen, Neuburg-Schrobenhausen, Eichstätt und der Stadt Ingolstadt. Aber auch weiter westlich in den Landkreisen Kelheim, Regensburg, Cham, Deggendorf, Dingolfing-Landau und Straubing-Bogen bildeten sich früh am Tag erste Gewitter.





Es wird deutlich kühler in Bayern





Die große Hitze der vergangenen Tage ist damit vorerst vorbei. Mit 18 bis 23 Grad wird es bis zum Wochenende deutlich kühler. Wer sich nachts draußen aufhält, braucht bei 8 bis 12 Grad Jacke oder Pulli.

