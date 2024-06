Stundenlange Wartezeit auf Tauernautobahn wegen Blockabfertigung

Auto an Auto, Wohnmobil an Wohnmobil: Der Rückreiseverkehr war bereits an Fronleichnam voll im Gange. Wegen der Blockabfertigung vor dem Ofenauertunnel kam es zu kilometerlangen Staus. − Foto: privat

Wer in den Pfingstferien, die am Sonntag in Bayern zu Ende gegangen sind, auf der Tauernautobahn unterwegs war, brauchte Nerven und Geduld. Denn die Blockabfertigung am Ofenauertunnel, der wie der Hieflertunnel und die Tunnelkette Werfen saniert wird und deswegen nur einspurig befahrbar ist, sorgte für Mega-Staus.



„Wir standen zur Nachmittagszeit etwa eine Stunde“, schildert eine Leserin aus Passau ihre Rückreise von der Adria an Fronleichnam. Ihre Freundin, die einen Tag später zurückkehrte, sei dagegen nicht so glimpflich davongekommen: Zwei Stunden ging vor dem Ofenauertunnel nichts mehr voran.



Noch schlimmer war es laut dem Automobilclub ADAC zu Beginn der Pfingstferien: In Fahrtrichtung Süden reichte demnach am Pfingstsamstag der Stau vor der Tunnelbaustelle über mehrere Stunden 28 Kilometer von Golling zurück bis zum Knoten Salzburg. „Der Zeitverlust lag bei fünf Stunden“, informiert der ADAC.





Stau im Tunnel selbst soll verhindert werden





„Die Blockabfertigung hat vor allem ein Ziel: kein Stau im Tunnel“, betont der Sprecher der österreichischen Autobahnbetreibergesellschaft Asfinag, Alexander Holzedl. „Das ist ein Learning aus der Tauerntunnel-Katastrophe von vor 25 Jahren. Daher hat sich diese Maßnahme im Sinne der Verkehrssicherheit sehr bewährt.“ Im Mai 1999 waren zwölf Menschen bei einem Feuerinferno im Tauerntunnel ums Leben gekommen.



Die Tauernautobahn A10, die in Richtung Italien und Kroatien führt, zählt zu den meistbefahrenen Autobahnen im Nachbarland. Im Bereich des aktuell auf eine Spur begrenzten Ofenauertunnels seien täglich durchschnittlich 44.000 Fahrzeuge unterwegs. „An sehr starken Reisetagen werden beinahe doppelt so viele Fahrzeuge gemessen wie im Jahresschnitt“, erklärt Asfinag-Sprecher Holzedl.





Sanierung läuft seit Monaten





Seit Monaten werden im 14 Kilometer langen Abschnitt zwischen Golling und Werfen fünf Tunnel gleichzeitig saniert. Die Tunnelröhren werden je Richtungsfahrbahn wechselweise gesperrt. Der Verkehr wird laut Asfinag durch die freien Röhren einspurig im Gegenverkehr geführt. Bereits bei normalem Verkehr müssten die Autofahrer etwa 30 Minuten zusätzlich einplanen.



Wegen der starken Verkehrsbelastung in der anstehenden Hauptreisezeit sollen die Bauarbeiten bis September ruhen. „Ab dem 28. Juni wird die A10 wieder zweispurig befahrbar sein“, kündigt Holzedl an. Danach startet die dritte Bauphase, dann wieder mit der Sperre jeweils einer Tunnelröhre. Im Juni 2025 soll die Tauernautobahn komplett saniert sein.