Die eigenen Enkeltöchter missbraucht: 62-jähriger Oberbayer in U-Haft

Weil er im dringenden Verdacht steht, seine eigenen Enkeltöchter über Jahre hinweg missbraucht zu haben, sitzt ein 62 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen in Untersuchungshaft. Er war bereits in der Vergangenheit wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt worden.









Der dringend Tatverdächtige aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen soll seine Enkeltöchter über Jahre hinweg mehrfach sexuell missbraucht haben. Die Ermittlungen liefen an, als sich ein Kind einer Bezugsperson anvertraute. Der 62-Jährige war bereits in der Vergangenheit wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern zu einer mehrjährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden.



Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei in der Sache dauern an.

