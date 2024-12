Die Duelle der deutschen Skispringer beim Neujahrsspringen

Auch in Garmisch-Partenkirchen wird in Duellen gegeneinander gesprungen. Ein paar deutsche Athleten haben hohe Hürden vor sich.

Neun von zehn deutschen Skispringern haben sich für das Neujahrsspringen der 73. Vierschanzentournee qualifiziert. Nur Adrian Tittel schaffte es als 52. nicht.

An diesem Mittwoch (14.00 Uhr/ARD und Eurosport) treten die besten 50 Athleten auf der Großen Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen wie gewohnt in K.o.-Duellen an. Wer springt gegen wen? Ein Überblick (Die Zahl in der Klammer gibt die Platzierung in der Qualifikation an):

Karl Geiger (7/Oberstdorf) - Zigar Jela (44/Slowenien)

Pius Paschke (9/Kiefersfelden) - Tate Frantz (42/USA)

Andreas Wellinger (12/Ruhpolding) - Roman Koudelka (39/Tschechien)

Philipp Raimund (17/Oberstdorf) - Kevin Bickner (34/USA)

Markus Eisenbichler (27/Siegsdorf) - Artti Aigro (24/Estland)

Felix Hoffmann (28/Goldlauter) - Aleksander Zniszczol (23/Polen)

Stephan Leyhe (29/Willingen) - Kristoffer Eriksen Sundal (22/Norwegen)

Constantin Schmid (40/Oberaudorf) - Stefan Kraft (11/Österreich)

Luca Roth (49/Meßstetten) - Daniel Tschofenig (2/Österreich)

© dpa-infocom, dpa:241231-930-331514/1