Die Bibel auf fränkische Mundart: 100 Freiwillige übersetzen „Des Neue Tesdamend“

Die Mundart-Bibel auf Fränkisch "Die Fränggische Bibl - Des Neue Tesdamend" steht in der evangelischen Dreieinigkeitskirche. Rund drei Jahre haben Pfarrer Claus Ebeling und viele Freiwillige an der Bibel auf Fränkisch gearbeitet. − Foto: Daniel Karmann/dpa

Rund 100 Freiwillige haben drei Jahre lang Bibel-Texte in den fränkischen Dialekt übersetzt: Nun ist „Des Neue Tesdamend“ der „Fränggischn Bibl“ fertig. Das soll am Sonntag, 13. Oktober in Nürnberg gefeiert werden – mit einem Festgottesdienst in Mundart.









Das könnte Sie auch interessieren: Grußformeln im bayerischen Dialekt



„Die Bibeltexte berühren die Menschen in ihrer Muttersprache anders“, sagt Claus Ebeling, der Pfarrer im mittelfränkischen Lichtenau (Landkreis Ansbach) ist. Auf dem Land sei Fränkisch nach wie vor weit verbreitet, selbst bei den jungen Leuten. „Die können das alle lesen und sprechen.“



Ebeling engagiert sich seit langem im Arbeitskreis Mundart der evangelischen Kirche. Ein Gesangbuch auf Fränkisch hat er bereits herausgebracht. Für die Bibel arbeitete er mit mehr als 100 Freiwilligen im Alter von Mitte 30 bis über 90 Jahren zusammen, die die Texte in Dialekt übersetzten. Illustriert ist die „Fränggische Bibl“ mit biblischen Motiven aus Kirchen, Kapellen und Klöstern in Franken.



Das fast 600 Seiten dicke Buch wurde vom Regensburger Verlag Friedrich Pustet herausgegeben und ist seit Ende September bestellbar.





„Des alde Tesdamend“ ist bereits in Arbeit





Nach dem neuen Testament könnte in zwei Jahren auch das alte Testament folgen, schätzt Ebeling. Wegen dessen großen Umfangs hat er bei diesem eine Auswahl getroffen und sich auf die großen Erzählungen und Abschnitte beschränkt, die als Predigttexte vorgesehen sind.



Die Texte seien sogar schon fertig, sagt Ebeling. Was noch fehle, seien die Bilder. Deshalb wolle er nun einen Aufruf an alle Gemeinden starten, damit diese nach passenden Motiven in ihren Kirchen und Gemeindehäusern schauten.



Zunächst soll aber die Veröffentlichung des fast 600 Seiten dicken Bandes „Des Neue Tesdamend“ am Sonntag (13. Oktober) mit einem Festgottesdienst in Nürnberg in Mundart gefeiert werden.

− dpa/che