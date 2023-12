Diana Damrau: Persönliche Verbindung zu „Fledermaus“-Rolle

Opernsängerin Diana Damrau hat eine ganz persönliche Verbindung zu ihrer neuen Rolle in der Operette „Die Fledermaus“. „Meine Mama heißt mit zweitem Vornamen Rosalinde, insofern war „Die Fledermaus“ die erste Operette, von der ich gehört habe“, sagte die 52-Jährige, die am 23. Dezember ihr Rollendebüt als „Rosalinde“ an der Bayerischen Staatsoper in München gibt, der „Augsburger Allgemeinen“ (Mittwochsausgabe).

„Meine Großeltern waren Fans der klassischen Musik“, sagte Damrau. Darum habe ihre Mutter den Namen aus der Operette erhalten. „Oper war in aller Munde, genauso wie die Operette, da gibt es einfach wunderschöne Melodien.“

Die Johann-Strauss-Operette wird in München inszeniert von Barrie Kosky und feiert dort am Samstag vor Heiligabend Premiere. „Kosky legt großen Wert auf das Schauspielerische - ein bisschen ist es so, als würden wir zugleich ein Stück fürs Sprechtheater erarbeiten. Zuletzt fließt natürlich alles zusammen“, sagte Damrau der Zeitung.

„Wunderbar, dass man als Sängerin mal so intensiv in „Die Fledermaus“ reingehen kann und nicht nur Kalauer runterhauen soll. Und die Aufführung am Ende trotzdem frech, modern und schwungvoll sein wird.“

