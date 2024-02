Diakonieverein Amberg: Insolvent und schließt Seniorenheim

Der Diakonieverein Amberg in der Oberpfalz ist insolvent und schließt ein von ihm betriebenes Seniorenheim. Das Amtsgericht Amberg habe einem Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung stattgegeben, teilte die Rechtsanwaltsgesellschaft Lecon am Freitag mit. Diese unterstützt den Diakonieverein demnach mit den Sanierungsexperten Thomas Klöckner und Klaus Ziegler bei der geplanten Restrukturierung.

„Uns blutet das Herz, die Reißleine für die Seniorenpflege ziehen zu müssen. Doch um die Betreuung in unseren anderen Einrichtungen - Ambulante Pflege, Kindergarten- und Familienarbeit und Offene Behindertenarbeit - wie gewohnt fortführen zu können, mussten wir diese Entscheidung treffen“, wird der Geschäftsführer des Diakonievereins, Marcus Keil, in der Mitteilung zitiert. Das Seniorenheim am Maria-Hilf-Berg soll den Angaben zufolge zum 30. April geschlossen werden. Die derzeit 65 Bewohnerinnen und Bewohner sollen an andere Einrichtungen vermittelt werden. Und auch die betroffenen Pflegekräfte hätten gute Aussichten, dort neue Stellen zu finden, hieß es.

Grund für die finanzielle Schieflage des Diakonievereins sind demnach eklatante Kostensteigerungen bei der ursprünglich geplanten Erweiterung des Seniorenheims. Zudem gebe es dort eine „dramatische Personalsituation“. „Wir bräuchten unbedingt neue Kräfte, um das gewohnte hohe Niveau aufrechtzuerhalten, und die finden wir leider nicht“, teilte der zweite Vorsitzender des Diakonievereins, Klaus König, demnach mit.

Die Ambulante Pflege, Kindergarten- und Familienarbeit sowie die Offene Behindertenarbeit des Diakonievereins sollen dagegen wie gewohnt und ohne Einschnitte für Mitarbeitende und betreute Menschen fortgeführt werden.

Die Pflegebranche steht generell vor schwierigen Zeiten. Laut einer Umfrage der Diakonie Deutschland, die im November 2023 veröffentlicht wurde, schätzten 72,7 Prozent der befragten ambulanten Pflegedienste der Diakonie ihre wirtschaftliche Situation als angespannt ein. Zuletzt hatte das Diakonische Werk Passau wegen finanzieller Probleme Insolvenz anmelden müssen.

© dpa-infocom, dpa:240223-99-98264/2