DFB verurteilt FC Bayern zu hoher Geldstrafe

Bayern München - Fans halten auf der Tribüne Schals hoch. - Foto: Sven Hoppe/dpa

Der FC Bayern München ist vom DFB-Sportgericht mit einer Geldbuße von 115.600 Euro für unsportliches Verhalten seiner Anhänger bestraft worden. Davon kann der Rekordmeister bis zu 38.500 Euro für sicherheitstechnische oder infrastrukturelle Maßnahmen verwenden, teilte der Deutsche Fußball-Bund am Montag mit. Bayern-Fans hatten während und nach dem Bundesligaspiel beim VfB Stuttgart am 4. März mindestens 104 pyrotechnische Gegenstände abgebrannt. Zudem schossen sie in der 46. Minute zwei Raketen auf das Spielfeld, woraufhin die Partie für eine Minute unterbrochen werden musste, hieß es in der Mitteilung.

Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

© dpa-infocom, dpa:230710-99-352233/2