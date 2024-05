DFB setzt Aufstiegsrelegation zur 3. Liga zeitgenau an

Zwischen Würzburg und Hannover 96 II entscheidet sich der letzte Aufsteiger in die 3. Liga. Nun steht auch fest, wann die Spiele stattfinden.

Die Aufstiegsrelegation zur 3. Fußball-Liga ist zeitgenau angesetzt worden. Die Würzburger Kickers empfangen Hannover 96 II zunächst am 29. Mai (19.00 Uhr), das Rückspiel findet am 2. Juni (13.30 Uhr) statt. Das teilte der DFB am Mittwoch mit.

Würzburg ist Meister der Regionalliga Bayern, Hannovers Zweitvertretung entschied die Nord-Staffel für sich. Die Meister der Regionalligen West und Südwest steigen direkt in die 3. Liga auf. Die Gewinner aus Bayern, dem Norden und dem Nordosten treten rotierend in einer Relegation gegeneinander an. Nordost-Champion Energie Cottbus stieg in diesem Jahr direkt auf. Aus dem Westen verbuchte Alemannia Aachen und aus dem Südwesten der VfB Stuttgart II den Aufstieg.

