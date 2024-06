DFB-Pokal-Termine fix: Ulm gegen Bayern im Free-TV

Der FC Bayern gastiert zum Pokal-Auftakt an einem Freitagabend in Ulm - die Partie läuft im Free-TV. Augsburg und Nürnberg müssen zeitgleich ran.

Das erste Pflichtspiel von Vincent Kompany als Trainer des FC Bayern wird auch live im Free-TV zu sehen sein. Wie der Deutsche Fußball-Bund bei der Bekanntgabe der zeitgenauen Ansetzungen am Donnerstag mitteilte, überträgt das ZDF am Freitag, 16. August, die Erstrundenpartie der Münchner im DFB-Pokal bei Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm. Anstoß ist um 20.45 Uhr.

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt alle 32 Partien der ersten Pokalrunde live, darunter die Gastspiele des FC Augsburg beim FC Viktoria 1889 in Berlin und des 1. FC Nürnberg beim 1. FC Saarbrücken - beide Partien werden am Sonntag, 18. August, um 13.00 Uhr angepfiffen.

Den Auftakt macht am Freitag der bayerische Regionalligist Würzburger Kickers gegen die TSG Hoffenheim (18.00 Uhr). Zweitligist SpVgg Greuther Fürth gastiert am Samstag, 17. August (13.00 Uhr), beim TSV Schott Mainz, der FC Ingolstadt empfängt kurz danach (15.30 Uhr) den 1. FC Kaiserslautern. Zweitliga-Aufsteiger Jahn Regensburg ist am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den VfL Bochum an der Reihe.

