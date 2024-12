DFB-Frauen in Nürnberg gegen Österreich

Im EM-Jahr stehen für das Frauen-Nationalteam erst mal Spiele in der Nations League an. Der Ort für den ersten Heimauftritt steht nun fest.

In Nürnberg bestreiten die deutschen Fußballerinnen am 25. Februar ihr erstes Heim-Länderspiel 2025. In der Nations League trifft das Team von Bundestrainer Christian Wück dabei auf Österreich. Den Spielort gab der DFB bekannt. Zum Auftakt in der Gruppe 1 der Liga A geht es für den Olympia-Dritten am 21. Februar in die Niederlande. Der Austragungsort steht noch nicht fest. Im Juli treten die DFB-Frauen bei der EM in der Schweiz an.

