Deutschland gegen Holland ohne Undav - Leweling debütiert

Bosnien-Herzegowina - Deutschland - Am Freitag erfolgreich, jetzt fehlt er: Stuttgarts Deniz Undav. - Foto: Christian Charisius/dpa

Bundestrainer Julian Nagelsmann muss für den Klassiker gegen die Niederlande kurzfristig umbauen. Ausgerechnet der Torjäger, der am Freitag in Zenica beide Treffer erzielt hatte, fehlt.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss im Klassiker gegen die Niederlande auf Torjäger Deniz Undav verzichten. Der Stuttgarter fällt für die Partie heute Abend (20.45 Uhr/ZDF) mit muskulären Problemen aus. Für den 28-Jährigen, der am Freitag in Zencia gegen Bosnien-Herzegowina beide Tore zum 2:1-Sieg erzielt hatte, feiert in der Münchner Allianz Arena Undavs VfB-Teamkollege Jamie Leweling sein Länderspieldebüt.

Leweling (23) war kurzfristig vor Beginn der Länderspielphase für den verletzten Jamal Musiala nachnominiert worden. Debütieren wird auch Hoffenheims Oliver Baumann, der mit 34 Jahren erstmals ein Länderspiel bestreitet.

Im Sturm spielt wie in Zenica Tim Kleindienst (Borussia Mönchengladbach) von Anfang an. In der Innenverteidigung agiert der Dortmunder Nico Schlotterbeck neben Antonio Rüdiger (Real Madrid), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) rückt auf die Bank. Im Mittelfeld setzt Bundestrainer Julian Nagelsmann wie angekündigt auf das Youngster-Duo Aleksandar Pavlovic (20) vom FC Bayern und Angelo Stiller (23) vom VfB Stuttgart.

Die deutsche Aufstellung: Baumann - Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Mittelstädt - Stiller, Pavlovic - Leweling, Wirtz, Gnabry - Kleindienst

© dpa-infocom, dpa:241014-930-260398/1