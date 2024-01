Deutsches Fußballmuseum ehrt Beckenbauer mit Aktionen

Das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund ehrt die gestorbene Fußball-Legende Franz Beckenbauer mit besonderen Aktionen. In der Hall of Fame des deutschen Fußballs soll an diesem Mittwoch an einem Standbild Beckenbauers ein Kranz niedergelegt werden. Auf mehreren Bildschirmen, die miteinander interagieren, werden Bilder aus Beckenbauers Karriere gezeigt. Auch ein Kondolenzbuch soll ausgelegt und digital eingerichtet werden, wie das Museum auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag mitteilte. Beckenbauer war am Sonntag im Alter von 78 Jahren gestorben.

© dpa-infocom, dpa:240109-99-541829/2