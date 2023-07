Wetterdienst warnt vor starken Gewittern in Teilen Bayerns

−Symbolbild: dpa

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Sonntag vor schweren Gewittern in Teilen Bayerns. Auch Niederbayern, Oberbayern und die Oberpfalz sind betroffen.









Aktuelle Meldungen zum Wetter sowie eine Wetterkarte finden Sie auf unserer Sonderseite



Bis zum frühen Sonntagabend rechnet der DWD von West nach Ost mit einzelnen Gewittern. Dabei könne örtlich Starkregen mit Mengen zwischen 15 und 25 Litern pro Quadratmeter in der Stunde, kleinkörniger Hagel und stürmische Böen mit bis zu 70 Stundenkilometern auftreten. Gewitterwarnungen mit der zweithöchsten Warnstufe hat der DWD auch für Teile Niederbayern, Oberbayern und der Oberpfalz ausgerufen. Hier die betroffenen Landkreisen je Regierungsbezirk:



NIEDERBAYERN:

- Stadt und Landkreis Passau

- Deggendorf

- Stadt Straubing und Landkreis Straubing-Bogen

- Landkreis Regen

- Landkreis Dingolfing-Landau

- Landkreis Rottal-Inn

- Landkreis Kelheim

- Stadt und Landkreis Landshut

- Landkreis Freyung-Grafenau



OBERBAYERN:

- Landkreis Traunstein

- Landkreis Berchtesgadener Land

- Stadt und Landkreis Rosenheim

- Landkreis Mühldorf am Inn

- Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm

- Ingolstadt

- Landkreis Eichstätt



OBERPFALZ:

- Stadt und Landkreis Regensburg

- Landkreis Cham

- Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz

- Landkreis Amberg-Sulzbach

− dao