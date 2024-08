Deutscher Wetterdienst warnt vor starkem und schwerem Gewitter in der Region

Nach zwei Temperaturrekorden in Folge verabschiedet sich die Hitze nur langsam. Dazu gibt es kräftige Schauer und Gewitter. Welche Landkreise in Bayern betroffen sind, lesen Sie hier.









Nachdem zum Beginn der Woche zwei Tage in Folge der bislang heißeste Tag des Jahres gemessen wurde, verabschiedet sich die Hitze nur langsam. „Das Tief Quintessa sorgt weiterhin für schwüles Wetter und Gewitter“, sagt Meteorologe Christian Herold vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Doch die Hitze verabschiede sich dann in den kommenden Tagen allmählich.



„Vor allem im Nordwesten und Süden kommt es zu kräftigen Schauern und Gewittern. Dabei besteht neben Sturmböen und Hagel vor allem die Gefahr von heftigem Starkregen, der lokal zu Überflutungen führen kann“, warnt Herold.



Der Deutsche Wetterdienst gab am Abend Warnungen vor teils schwerem Gewitter für folgende Landkreise heraus: Eichstätt, Pfaffenhofen a.d. Ilm, Kelheim, Traunstein, Mühldorf am Inn, Neuburg-Schrobenhausen, Roth und Neumarkt.



Außerdem bestehen Warnungen für die Kreise und Städte Rosenheim, Regensburg und Ingolstadt.





Lokale, kräftige Gewitter auch am Donnerstag erwartet





Am Donnerstag zeigt sich der Himmel im Norden zunächst wolkig. Es gibt einzelne Schauer, anfangs auch noch Gewitter. Im Tagesverlauf lockert es von Westen her auf. Sonst wird es den Prognosen zufolge heiter bis wolkig und trocken. „Allerdings bilden sich im Süden in der weiterhin schwülen Luft erneut lokale, kräftige Gewitter“, sagt der Meteorologe. Die Höchstwerte liegen 25 bis 32 Grad, an den Küsten bleibt es etwas kühler mit bis zu 23 Grad.

− flf/dpa