Deutscher Wetterdienst warnt vor starkem Gewitter in der Region

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Samstag vor starkem Gewitter in der Region. Betroffen sind mehrere Landkreise. Lesen Sie hier, welche das sind.









Alles zum Wetter lesen Sie auf unserer Sonderseite.





Warnstufe 3 von 4





Demnach warnt der DWD derzeit in der Oberpfalz in Teilen der Landkreise Schwandorf und Cham. Auch in Stadt und Landkreis Regensburg warnt der DWD. Hier gilt Vorsicht: In Teilen ist mit heftigem Starkregen und Hagel zu rechnen.



In Niederbayern hat der DWD eine Warnung für die Landkreise Straubing-Bogen, Regen und Kelheim ausgegeben. Auch kann es zu schwerem Gewitter mit Starkregen und Sturmböen kommen.





Warnstufe 2 von 4





In Oberbayern betroffen sind Teile der Landkreise Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen und Dachau. In Schwaben gilt eine Warnung für den Kreis Aichach-Friedberg, sowie den ganzen Raum Augsburg.





Sturmböen und Starkregen





Der Grund: Von Südwesten ziehen einzelne Gewitter auf. Dabei sind laut dem DWD mit Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 Stundenkilometern sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 15 Litern pro Quadratmeter pro Stunde zu rechnen.



Die Warnungen für die Landkreise Amberg-Sulzbach, Roth und Neumarkt wurden aufgehoben.

− els





Der Bericht wird laufend aktualisiert.